So Foot • 02/05/2021 à 17:08

L'Inter sacrée championne d'Italie

Et hop, un 19e Scudetto pour l'Inter !

S I À M O N O I. S I À M O N O I.I C À M P I O N I D E L L' I T À L I À S I À M O N O I. #IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf -- Inter (@Inter) May 2, 2021

Fin d'hégémonie pour la Juve.Antonio Conte et les siens étaient forcément devant le match de l'Atalanta ce dimanche après-midi. Après avoir gagné contre Crotone samedi, l'Inter avait besoin que son dauphin soit accroché par Sassuolo pour s'adjuger officiellement le titre de Serie A. Un penalty raté par Luis Muriel et un nul 1-1 ont ainsi permis auxde décrocher leur dix-neuvième titre de champion d'Italie. À quatre journées de la fin, l'Inter possède treize points d'avance sur deux autres clubs lombards, l'Atalanta et l'AC Milan.Un sacre attendu depuis 2010. Enfin.