L'Inter s'adjuge le derby

Solide et toujours aussi réaliste devant le but, l'Inter a logiquement broyé le Milan (0-3) dans un derby au sommet. Un succès qui confirme les Nerazzurri sur la plus haute marche de la Serie A.

AC Milan 0-3 Inter

Lautaro sort le Martínez

Romelu termine le job

Quel que soit l'enjeu, una une histoire qui lui est propre où, souvent, il y a un réel déçu à la fin. En octobre dernier, Zlatan Ibrahimovi? avait fait pleurer les Intéristes et confirmé la sensationnelle forme des hommes de Stefano Pioli en championnat. Ce deuxième chapitre, quatre mois plus tard, raconte une réalité tout à fait inverse : celle d'un passage de témoin forcé entre un Milan joueur, mais qui fait son âge, et un Inter aussi solide que pragmatique prêt à assumer son statut de nouveau calife de la Botte.Au cœur d'un tristement vide San Siro, l'Inter réalise une entame parfaite et cloue le bec du Milan une première fois : Romelu Lukaku délivre une galette pour Lautaro Martinez qui place un coup de tête gagnant au grand dam de Gigio Donnarumma. Pour comprendre ce que s'apprêtent à vivre les, il fallait se poster une semaine plus tôt devant l'Inter-Lazio qui avait vu les hommes de Conte marquer, souffrir, tenir, puis punir sur des contre assassins. Même si, en première période, l'Inter n'est pas vraiment bousculé par un Milan qui s'empale trop facilement sur l'arrière-garde. Le seul frisson vient d'une frappe mollassonne de Theo Hernandez qui vient mourir au pied du montant de Samir Handanovi?, mais c'est tout et bien trop peu pour empêcher l'Inter de virer en tête.C'est au