L'Inter frustre le Napoli

Dans un duel allumé mais moins spectaculaire qu'en novembre, le Napoli et l'Inter n'ont pas su, ou n'ont pas voulu se départager (1-1), c'est selon. Les Nerazzurri restent favoris à leur propre succession mais les Partenopei, clairement plus joueurs et incisifs dans le premier acte, ont récupéré leurs forces vives et n'ont sûrement pas dit leur dernier mot.

Napoli 1-1 Inter

Stefan De Vrille

Au coude-à-coude dans les hauteurs de la Serie A,etse sont livrés une belle bagarre, dans un ancien San Paolo encore clairsemé par une jauge de 50%. Une bagarre qui s'est jouée sans le volcanique Simone Inzaghi sur le banc, suspendu et présent en tribunes, une bagarre qui a aussi progressivement perdu en justesse et en intensité pour devenir une opération câlins entre matous majeurs. Au classement, l'Inter garde les commandes et le sourire, avec un match en moins et un point d'avance.Le choc au sommet démarre sur les chapeaux de roues, avec une lourde frappe et un vent de fraîcheur offerts par Giovanni Di Lorenzo. Sur la même action, Stefan De Vrij marche sur le pied de Victor Osimhen dans la surface. Le début d'une soirée piquante en-dessous du bassin pour le Nigérian, remuant mais aussi ciblé par les ouailles de la capitale de la mode. En attendant, le Napoli rigole : avec l'aide de la VAR, l'arbitre Daniele Doveri désigne le point de penalty : du petit lait pour le spécialiste maison Lorenzo Insigne, qui déclenche l'hystérie du speaker napolitain Daniele "Decibel" Bellini (). Le premier but encaissé par l'Inter hors de ses bases depuis le premier derby milanais de la saison ... sur un but contre son camp du même De Vrij.En grande difficulté comme son copain Milan Škriniar, le défenseur néerlandais assiste au numéro de soliste de Piotr Zieliński, auteur d'un enroulé pied gauche sur le montant d'Handanovič (12). Au départ des actions, le "Ministre de la défense" Kalidou Koulibaly, avec sa qualité de relance pour soigner