L'Inter fait tomber le Napoli

Au terme d'un match débordant d'intensité et d'occasions, c'est l'Inter qui est sorti vainqueur de ce choc face au Napoli à San Siro (3-2). Un succès de prestige pour les hommes de Simone Inzaghi qui reviennent à quatre points du tandem Naples-Milan en tête de la Serie A. Oui, le suspens est total.

Inter 3-2 Napoli

L'Inter prend le lead

Pour qu'une affiche ait de la gueule, il faut deux titans en pleine bourre. Les feuilles A4 placardées aux abords de San Siro ces derniers jours en avaient, de la gueule, et pour cause : sur la pelouse de la meilleure attaque de Serie A (l'Inter), c'est l'invaincu leader muni de la meilleure muraille d'Italie (Naples) qui venait tester la solidité de ses fondations. Alléchant sur le papier, délicieux dans l'assiette : cet Inter-Napoli fut agréable en bouche notamment grâce à la puissance offensive nerazzurra qui a fait valdinguer le roi de Campanie. Lesn'ont donc plus que quatre points d'avance sur leurs adversaires du soir, la lutte sera folle jusqu'au bout.La défaite du Milan à Florence combinée à la victoire de la Juve sur la Lazio, quelques heures auparavant, ont presque redonné aux suiveurs de la série l'impression de retrouver les Sette Sorelle. Les stars ne sont plus là, ou plutôt d'un moindre calibre, mais il apparaît que la plupart de ces sœurs sont sportivement plus proches que depuis un bon bout de temps en ce début de saison. Si Stefan De Vrij, Edin Džeko et Matteo Politano manquent à l'appel au coup d'envoi, Napolitains et Intéristes se jettent les uns sur les autres d'entrée au cœur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com