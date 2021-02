L'Inter éteint la Lazio et devient leader de Serie A

Solide derrière et saignante devant avec un Romelu Lukaku des grands soirs, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'Inter a barré la route d'une Lazio joueuse mais trop naïve (3-1). Un succès qui permet aux intéristes de s'installer en tête du championnat aux dépends du Milan.

Inter 3-1 Lazio

Leçon de réalisme

Il aura donc fallu attendre la 22journée pour voir l'Inter s'asseoir sur le trône de la Serie A. Un cas de figure rendu possible par la surprenante (mais logique) défaite du Milan ce samedi du côté du Spezia Calcio, mais surtout par un plan de jeu parfaitement respecté de la part des hommes d'Antonio Conte. Face à une Lazio qui montait à Milan avec une série de six succès de rang, la création du coach intériste ne s'est une nouvelle fois pas montrée spectaculaire mais a su se montrer quasi-intraitable derrière et saignante devant. Et c'est peut-être ça, finalement, sa plus grande force.À San Siro, les premières minutes de cet Inter-Lazio montrent délicieusement quel sera le met du soir prévu au menu : leslaissent volontairement le cuir à une équipe de la Lazio prête à faire le jeu et à tenter de trouver la clef du verrou intériste. Les hommes de Simone Inzaghi font bien circuler le cuir mais se retrouvent coincés dans les vingt-cinq derniers mètres. Luis Alberto ne trouve pas l'inspiration, Joaquin Correa et Ciro Immobile s'empalent tour à tour sur la muraille milanaise et lorsqu'elle se décide à contrer, l'Inter est en grande réussite. Suite à une très belle remise de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez file au but mais est stoppé -irrégulièrement selon Michael Fabbri-, par Wesley Hoedt qui semblait pourtant avoir le pied sur le ballon. Lukaku prend à contrepied Pepe Reina, l'Inter est devant