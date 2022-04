L'Inter éteint la Juve et se relance pour le scudetto

Devant juste avant la pause grâce à un penalty de Calhanoglu, l'Inter a ensuite serré les lignes derrière pour se payer la Juve et continuer de rêver de scudetto (0-1).

Juventus 0-1 Inter

Ce soir, c'est bagarre

Pour le spectacle, on repassera. A moins qu'il ne faille ce satisfaire de ces 90 minutes de baston. Un duel d'abord âpre et physique, le long d'un premier acte hyper testostéroné. Puis plus vicelard, et subtil, la deuxième mi-temps se muant en attaque-défense à l'avantage decarapaçonnés dans leur base. Pas très funky, mais malin de la part des Lombards, qui n'auront eu besoin que d'un penalty de Calhanoglu pour l'emporter et se relancer dans la course au scudetto.On ne joue que depuis 120 secondes et des poussières et Manuel Localetti se roule déjà par terre, après s'être pris dans le pif un pied haut de Lautaro Martinez. De quoi tout de suite faire monter en température un sommet très, très viril, incandescent aux quatre coins du terrain. Quand Barella ne se fait pas envoyer promener par Rabiot, c'est Skriniar qui dégomme Vlahovic dans le dos, ou Locatelli qui savate D'Ambrosio. Une mêlée générale dont seul Paulo Dybala semble encore capable de s'extirper. Précieux dans le jeu, l'Argentin signe aussi plusieurs tirs dangereux, sans arriver à ses fins.Beaucoup trop peu, au sein d'un derby d'Italie intense et disputé, mais franchement quelconque techniquement. A ce petit jeu là, c'est encore celui qui fait le moins de bavures qui s'en sort le mieux. Ce qu'oublie Alvaro Morata, en écrasant bêtement le pied de Dumfries dans la surface. Calhanoglu loupe le penalty qui suit, mais marque en deux temps, après s'être fait bousculer par trois joueurs piémontais. Plutôt que de valider le pion du milieu turc, l'arbitre préfère lui redonner une chance aux onze mètres, après un énième et interminable recours à la VAR. Le thermomètre de l'Allianz Stadium explose, mais cette fois- ci, l'ex meneur du jeu de l'AC Milan ne tremble… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com