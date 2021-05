L'Inter est champion d'Italie pour la dix-neuvième fois de son histoire !

C'est officiel : avec le nul de l'Atalanta sur la pelouse de Sassuolo dans l'après-midi, l'Inter a officiellement mis fin à 3282 jours de règne de la Juve sur la Serie A en devenant championne d'Italie. Le dix-neuvième sacre de son histoire, onze ans après le dernier, qui entérine définitivement le retour au premier plan des Nerazzurri en Italie.

À la fin, c'est Conte qui gagne

L'histoire retiendra donc qu'il aura fallu onze ans pour que José Mourinho, Diego Milito et les autres aperçoivent enfin la gueule de leurs successeurs. Onze ans après être devenus les rois d'Italie, d'Europe et même du monde entier, la maisonpeut enfin regoûter aux joies d'un titre, d'un triomphe. Une consécration méritée pour l'équipe d'Antonio Conte, qui n'aura donc eu besoin que de 34 journées pour priver la Juve, son ex qu'il ne peut plus encadrer, d'une dixième couronne de rang à laquelle lesn'ont jamais pu réellement prétendre.Un champion costaud, trop en tout cas pour une concurrence qui n'a cessé de piétiner et de s'entretuer là où l'Inter a toujours su repartir ou presque avec des points dans sa valise. À quatre journées du terme, le bilan de l'Inter parle pour elle : vingt-cinq victoires, sept nuls et seulement deux défaites. Une dans le derby, en octobre face à un Milan alors en feu, et une petite sortie sur la pelouse de la Sampdoria début janvier. Et c'est tout. Dans le jeu, après un début de saison où elle s'est parfois un peu cherchée, elle a su se muer en ogre pas toujours beau à voir, mais diablement efficace lors des dix-huit dernières journées pour un bilan qui fait froid dans le dos : quatorze victoires, quatre matchs nuls. Une maîtrise duexcellente, proche sur certains matchs d'un catenaccio revisité, qui a permis l'Inter de trouver une osmose entre un jeu traditionnel et aussi très moderne. Une identité de jeu propre à Conte, en somme.