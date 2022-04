L'Inter écarte la Roma et passe leader

L'Inter n'a eu aucun mal à disposer de la Roma (3-1), ce samedi après-midi, pour retrouver son fauteuil de leader de Serie A.

Inter 3-1 Roma

Pas de temps à perdre

On prend les mêmes

Dans un Giuseppe Meazza bouillant, l'Inter s'est (trop) aisément débarrassé d'une faible équipe de la Roma pour reprendre la tête de la Serie A (3-1), ce samedi. Un succès dessiné en moins d'une mi-temps, par des joueurs impliqués, en quête d'un deuxième sacre consécutif.La domination interiste n'a pas tardé à mettre en lumière les limites défensives romaines, rapidement exploitées par un virevoltant Hakan Çalhanoğlu. Un meneur de jeu en jambes, venu ainsi solliciter Rui Patrício d'une sublime frappe lointaine, sa spécialité, écarté d'une horizontale par le portier (19). Pris dans le dos, les hommes de José Mourinho ont dès lors logiquement craqué à quelques instants de la pause. Çalhanoğlu lançant Denzel Dumfries en profondeur, le latéral néerlandais est parvenu à ajuster son plat du pied gauche, sous le coffre de Patrício, pour mettre les siens devant. La Roma en panne d'inspiration (deux frappes, aucune cadrée en 45 minutes), malgré la possession statistique (58%). Mais de ces chiffres, lesn'en ont pas eu grand chose à faire et ne sont aucunement gênés au moment de faire le break. En slalom dans la surface, Marcelo Brozović s'est en effet amusé de Gianluca Mancini et Sérgio Oliveira avant d'enrouler en lucarne. Net et précis.Loin d'avoir calmé l'abnégation des Bleu et Noir, le retour des vestiaires a, au contraire, permis de poursuivre le festival. Intercalé entre Mancini et Chris Smalling, Lautaro Martínez, discret jusque-là, s'est hissé dans les airs pour placer une tête…