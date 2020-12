L'Inter dégoute le Napoli

Anti-spectaculaire, sans idée devant et fébrile derrière en fin de match, l'Inter a arraché un succès heureux face au Napoli, au terme d'un rencontre d'une morosité rare.

Inter 1-0 SSC Napoli

Le sens de l'observation

Bonjour tristesse

Il y a des victoires qui ont un gout d'inachevé. Ce mercredi soir, l'Inter aura couché le Napoli grâce à un penalty de Romelu Lukaku et il n'y aura pas beaucoup plus à ressortir de ce sommet là. San Siro sonnait creux dans les tribunes et sur le pré, le long d'un match aride, souvent consternant techniquement et offensivement, surtout coté. Le Napoli, lui, aura bien plus tenté et essayé que les, notamment lors d'un dernier quart d'heure du genre énervé. Sans succès, au terme d'une rencontre qu'il faudra vite oublier.Entre l'Inter, dauphin de l'AC Milan et Naples, 3e, c'est un tournant de la saison qui se négocie ce mercredi soir. Fort logiquement, personne n'a envie de finir dans le fossé. La rencontre prend alors rapidement des allures de duel de regards, les feux formations passant leur temps à se fixer de loin, en attendant de voir qui sera le premier à dégainer. Sauf que personne n'ose vraiment prendre l'initiative et que l'affrontement psychologique s'éternise, quitte à convoquer les premières notes d'ennui de la partie. L'Inter ne presse pas, observe et attend dans sa moitié de terrain, quand Naples, à peine plus entreprenant, doit en plus accuser la perte de Mertens. Salement blessé après s'être mal réceptionné sur ses appuis, le Belge, en pleurs, est en effet remplacé par Andrea Petagna au quart d'heure de jeu.Comment chasser la morosité ambiante? Pour ce faire, il faudrait déjà avoir envie de s'extirper de la déprime. Hors, l'Inter commence le second acte exactement comme elle l'a commencé. Sans presser,