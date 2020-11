L'Inter balaie Sassuolo

Parfaitement en place derrière et bien aidée par les nombreuses erreurs défensives des Neroverdi, l'Inter a autoritairement couché Sassuolo ce samedi. Un succès important pour Antonio Conte, dont les hommes enchainent un deuxième succès de rang en Serie A.

Sassuolo 0-3 Inter

Le raffut de Lautaro, la caresse de Sanchez

Voilà une affaire qui fut vite réglée. Ce samedi, l'Inter, pas au mieux en Serie A ces dernières semaines, n'a pas eu le temps de douter. Il a suffi de frapper deux fois dans le premier quart d'heure auxpour désamorcer la bombe Sassuolo, sensation italienne du moment. De quoi remettre un zeste de bonne humeur dans le quotidien énervé d'Antonio Conte : ses protégés ont tactiquement livré leur partition la plus aboutie de la saison, et pointent temporairement au second rang du championnat.Caution fraicheur de ce début de Serie A, Sassuolo doit vite se rendre à l'évidence : ce match là sent tout de suite le roussi pour les. Dès le 4e minute, Chiriches loupe son dégagement et permet à Sanchez de lancer Lautaro en profondeur. L'Argentin joue autoritairement des coudes pour anéantir un retour désespéré de Chiriches, avant de transmettre avec intelligence à Sanchez. L'ancienn'a plus qu'à conclure, d'un plat du pied léger, subtilement placé. Dur pour les Vert et Noir, qui tentent de se refaire la cerise en s'adjugeant la possession de balle. Mais l'Inter défend bien et juste et seul Djuricic, d'un enroulé qui tape le poteau, parviendra à tromper la vigilance de Bastoni et compagnie. Entre temps, l'Inter avait doublé la mise, grâce à Vidal. A la retombée d'un corner, le Chilien avait malicieusement centré dans le tas, se servant de Chiriches comme d'un