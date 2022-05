L'Inter achève la Juve et s'offre la Coupe d'Italie

Dominante puis dominée avant de renverser encore une fois la rencontre, l'Inter est passée par toutes les émotions avant de soulever la huitième Coupe d'Italie de son histoire, au bout d'une prolongation marquée par deux buts de Perišić (2-4). Pour la première fois depuis 2011, la Juventus finira la saison sans aucun trophée.

Juventus 2-4 Inter

De l'or en Barella

C'est sans doute quand la rivalité est la plus grande que les matchs sont les plus beaux. De l'autre côté des Alpes, en tout cas, un derby d'Italie ne déçoit (presque) jamais. Après une finale de Supercoupe qui voyait les mêmes formations s'affronter et l'Inter triompher en janvier dernier, la Juve avait les crocs et le besoin vital de sauver sa saison. Si la première période était relativement cordiale, les politesses ont été mises de côté en seconde pour offrir aux spectateurs présents au Stadio Olimpico de Rome un spectacle à la hauteur de l'occasion, et même une prolongation de celui-ci. Avec, au bout, une Coupe d'Italie remise à l'Inter, qui peut désormais rêver d'un triplé.Les présentations sont déjà faites, les rivaux se connaissent bien, au bout de leur 245tête-à-tête. L'Inter n'a que faire du quart d'heure de politesse, et après quelques minutes passées à faire circuler le ballon, Barella décide d'en faire ce qu'il veut. L'Italien décoche un missile depuis l'extérieur de la surface qui va tout droit dans la lucarne de Perin, et lance terriblement bien les Lombards dans cette finale. Mais la Vieille Dame vainc vite sa timidité, et reprend ses marques dans le camp: Dybala sonne la révolte (23), avant que Vlahović ne balance le cuir du gauche, contraignant Handanović à la claquette (24). Pourtant, la mayonnaise ne prend pas, alors Allegri change les ingrédients sans même attendre la mi-temps.