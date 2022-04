L'insubmersible Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est décidément jamais aussi fort que lorsqu'il est remis en cause. Chahuté par ses propres supporters, emporté dans un tourbillon médiatique à la suite de son coup de chaud à Everton il y a une semaine, le Portugais a calmé tout ce beau monde par un nouveau triplé ce samedi face à Norwich. Permettant à Manchester United de se remettre à rêver du Top 4.

Un sauveur nommé CR7

Frustré par la piteuse défaite de Manchester United face à Everton le week-end dernier, CR7 avait passé ses nerfs sur le téléphone d'un jeune spectateur . Dans la foulée, la police de la Mersey a même annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer réellement ce qu'il s'est passé. Entre-temps, le natif de Madère avait, lui, présenté ses excuses et invité ce fan à venir assister à une rencontre à Old Trafford. Une proposition finalement rejetée par sa mère, indiquant que son fils ne souhaitait pas voir Ronaldo. Dommage, il aurait pu voir le show du portugais qui a inscrit un triplé face à Norwich pour offrir la victoire à Manchester United et mettre fin de la plus belle des manières à une semaine compliquée pour lui. Car en plus de cette histoire avec le jeune supporter des, CR7 a aussi vu les médias britanniques indiquer qu'il ne ferait pas partie des plans de Erik ten Hag - annoncé avec insistance sur le banc desla saison prochaine - pour la reconstruction de United. Remis en cause, parfois recardé par Ralf Rangnick, critiqué par une partie des supporters, Cristiano Ronaldo a, comme toujours, répondu a tout ce petit monde sur le terrain. Et c'est Norwich qui en a fait les frais.Face à Norwich, Ronaldo a rappelé qu'il était malgré tout indispensable à ces. Pourtant dépourvu de mèches blondes, généralement annonciatrices de masterclass, le Portugais n'a eu besoin de personne ou presque pour faire parler la poudre. Même s'il a reçu quelques offrandes de la part descomme le confiait Dean Smith après cette partie :Un troisième but qui relève d'une importance particulière pour le moral de Ronaldo. Déjà car il s'agit du pion de la victoire - Norwich étant revenu à 2-2 -, mais surtout car il a été marqué sur coup franc. Un exercice dans lequel le Portugais a longtemps échoué ces derniers semaines, son dernier but