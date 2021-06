L'Impératrice : "Marquinhos, c'est un peu le gendre idéal du foot"

Près de deux mois après la sortie de leur dernier album Tako Tsubo, le groupe L'Impératrice se prépare à remonter sur scène dans les prochaines semaines avec le retour progressif à la vie normale. Entre deux répétitions, Achille, Charles, David et Hagni nous ont accordé un moment détente pour évoquer, entre autres, le retour de Benzema en équipe de France, la Superligue, leur rencontre avec Marquinhos ou encore le fléau des réseaux sociaux.

PSG depuis toujours, on a toujours été à Paris ou en région parisienne.Même réponse !Encore et depuis toujours le PSG !Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Toujours Arsenal, même si les temps sont durs.Très content ! Merci Didier, vraiment. C'est cool qu'ils aient discuté ensemble, au moins il lui laisse une seconde chance, il ne reste pas buté sur sa décision.C'est le bon moment.Ils ont fait tomber le rideau de la décision politique. Ça fait cinq ans et demi qu'il n'a plus joué avec l'équipe de France, je pense qu'il a purgé sa peine. Entre-temps, il y a eu une deuxième étoile sans lui, mais sportivement c'est un bon choix.Surtout qu'en numéro neuf, c'est compliqué. Giroud joue de moins en moins, et tu n'as pas de vraie pointe titulaire. Donc c'est plutôt cool de le revoir ! À voir comment il va s'intégrer dans le système avec Griezmann et les autres.Le trio d'attaque Griezmann-Mbappé-Benzema fait rêver. On en parlait tout à l'heure avec Hagni, si Benzema évolue dans le même rôle qu'au Real, qu'il distribue et construit les actions, ça va être magique. Il va pouvoir envoyer des perles à Mbappé.Puis, il a su le faire avec Cristiano Ronaldo, donc il saura le faire avec Kylian.La clé, c'est vraiment l'entente avec Griezmann, qui est le dépositaire du jeu chez les Bleus. J'espère que ça roulera bien entre les deux.