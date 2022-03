"L'identité ukrainienne est devenue plus forte que l'identité d'ultra"

Avant, les groupes ultras basés en Ukraine entretenaient des rivalités profondément enracinées. Mais les événements de 2014 les ont poussés à se rassembler et, depuis, ils sont unis face à un ennemi commun : le voisin russe. Décryptage avec Olga Ruzhelnyk, chercheuse spécialiste des mouvements ultras ukrainiens, enfin revenue à Paris après avoir vécu plusieurs jours d'angoisse à Kharkiv.

"Les ultras étaient à la marge de la société, ils renvoyaient une très mauvaise image. Mais avec l'Euromaïdan et le conflit qui a suivi, ils ont accédé à une forme de normalisation."

Maintenant que je suis rentrée à Paris avec ma mère, ça va mieux. Mais à Kharkiv, nous avons passé dix jours dans une cave, à subir des bombardements toutes les deux heures. On ne pouvait ni se reposer, ni sortir. C'était une torture psychologique. Avec ma mère, nous avons fini par nous rendre à la gare et nous avons passé 36 heures dans un train, sans possibilité de nous allonger. Mon cousin est resté à Kiev, il est engagé dans l'armée et est très motivé pour se battre.Je vais probablement pousser en post-doctorat, oui, et donc poursuivre mes recherches sur le sujetUltras du football ukrainien et reconfigurations politiques autour du Maïdan : genèse et transformations d'une figure politique collective en Ukraine post-soviétique. Mais là, je n'ai pas assez de recul pour m'exprimer sur les événements actuels, revenez me poser la question dans un an et demi ! La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les Ukrainiens, ultras ou non, sont déterminés à défendre leur pays.À cette époque, les étudiants qui manifestaient contre la décision de Viktor Ianoukovytchont été victimes de violences policières. Or, la police, c'est l'ennemi ultime de l'ultra. Les différents groupes y ont vu une injustice et se sont impliqués pour protéger les manifestants face aux forces de l'ordre. Ensuite, la guerre a éclaté dans le Donbass. Les