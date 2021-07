L'histoire des shootouts, l'ancêtre des tirs au but en MLS

Il y a plus de quarante ans, un championnat de football s'appropriait ce sport à sa manière. Aux États-Unis, le soccer, c'était des stars, de l'entertainment donc, et pas de matchs nuls. Pour décider du sort d'une rencontre terminant à égalité, la North American Soccer League (NASL) imposait de drôles de tirs au but. Régulièrement exhumés sur les réseaux sociaux, d'aucuns voudraient les voir revenir quand d'autres critiquent cette étrangeté indigne du vrai foot. Ceux qui en ont marqué, raté, arrêté durant ces quelques années racontent leurs souvenirs de shootouts, comme on dit là-bas.

" Face aux autres sports US, le shootout était un moyen d'attirer les fans vers le soccer. Ce système demandait beaucoup de capacités, la conduite de balle, la frappe, le sang-froid."Jeff Carlisle, journaliste pour ESPN

Les vieux livres d'histoire racontent que la pratique aurait été inspirée par les duels entre cowboys. Il était une fois dans l'Ouest, une époque où les tirs au but étaient bottés différemment. En 1977, neuf ans après sa création, la NASL introduisait une nouvelle manière de décider du vainqueur d'un match nul. Après une prolongation, si le but en or n'avait toujours pas été marqué, les joueurs s'affrontaient au. La chose consistait à partir balle au pied des 35 yards (32 mètres) afin d'aller défier le gardien en un contre un. Le tout en cinq secondes maximum. En cas de choc entre portier et tireur, l'arbitre pouvait siffler un penalty. Avant ça, le soccer s'était déjà démarqué du reste de la planète football en introduisant le but en or (encore utilisé en NCAA, le championnat universitaire américain) à la fin des matchs nuls., indique Jeff Carlisle, journaliste pour ESPN.Contrairement à la croyance répandue, le soccer est le premier sport à adopter cette manière de départager deux équipes. En 1992, la Fédération internationale de hockey sur glace adopte un exercice similaire, la NHL (ligue nord-américaine de hockey