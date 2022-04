L'exonération d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans proposée par Marine Le Pen est-elle favorable aux footballeurs ?

À quatre jours du second tour de la présidentielle, qui opposera le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, la représentante du Rassemblement national met en avant une proposition particulière : exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. En étudiant une telle mesure, on se dit qu'elle intéressera surtout les footballeurs de Ligue 1, ces jeunes très bien payés. Mais avec quelle conséquence ?

Tout bénef pour les pros ?

Depuis de longues semaines, le pouvoir d'achat est devenu le sujet phare de la campagne. Alors que la France sort à peine d'une grande crise sanitaire et subit de plein fouet les effets inflationnistes du conflit ukrainien, tous les candidats à l'élection présidentielle ont sorti de leur poche des moyens pour relancer la consommation. Certains ont proposé d'augmenter les salaires ou les primes, d'autres encore ont promis un blocage des prix ou encore une baisse de la TVA. Du côté du Rassemblement national, dont sa candidate, Marine Le Pen, s'est qualifiée au second tour, la solution passera par une exonération totale de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Cette catégorie, qui connaît un taux d'emploi plus faible que la moyenne – 53% contre 88% en moyenne globale selon l'INSEE - et un revenu médian inférieur – 19 000 euros annuels contre 22 000 pour l'ensemble de la population – serait particulièrement touchée par la conjoncture actuelle. Il convenait donc de mettre en avant une mesure spécifique. L'idée ainsi posée est d'inciter à leur embauche et favoriser des majorations salariales non taxées.À y regarder de plus près, on se rend surtout compte qu'elle favorisera les jeunes les plus aisés, ceux qui précisément sont déjà assujettis à l'impôt sur le revenu. Les footballeurs professionnels sont en grande majorité concernés. Avec un salaire médian mensuel en Ligue 1 estimé en 2021 à 42 000 euros, ils profiteront de cette exonération et pourront donc, encore plus, gonfler leurs revenus. Bien évidemment, Marine Le Pen a été interpellée sur ce paradoxe, sur cette mesure qui, au lieu de bénéficier aux plus précaires, visera surtout à renforcer les inégalités au sein de cette catégorie, entre les riches et les pauvres. La cheffe de file du camp bleu marine met alors en avant une autre proposition : l'impôt sur la fortune financière (IFF), en remplacement de l'actuel impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui était déjà venu remplacer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com