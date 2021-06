L'Euro, il faut payer pour voir

L'Euro 2020 ou 2021, selon votre école du hashtag, débute enfin. Nous l'attendions avec une certaine fébrilité. Il est censé, après une terrible année de pandémie et de restrictions sanitaires (qui se poursuivent partiellement), contribuer à nous réconcilier avec la vie normale. Sauf que dans l'Hexagone, il faudra payer pour voir, plus de la moitié des matchs en tout cas. Une situation hallucinante qui démontre surtout que le rôle important du football, surtout en cette période, s'avère encore ignoré par nos politiques et piétiné par les diffuseurs.

Faute politique et commerciale

Un amour d'été

Voici une exception française dont nous nous serions bien passés. Seulement 23 matchs sur les 51 du tournoi, soit 45%, se révéleront accessibles, en clair , au commun des mortels de France et de Navarre (et si on retire ceux des Bleus, sanctuarisés par la Loi, on tombe encore plus bas). Il serait facile de pointer du doigt une pente fatale qui conduirait à basculer toujours davantage la diffusion des rencontres, y compris donc internationales, dans l'escarcelle des chaînes à abonnement. Or, chez nos principaux voisins, les chiffres se révèlent sans pitié : en Allemagne, 80 % du tournoi demeure en libre accès, tandis qu'en Grande-Bretagne et en Espagne, la totalité de l'Euro sera à portée d'yeux du quidam et de sa progéniture.Peu importe finalement sur qui retombe la responsabilité d'une telle situation. D'abord naturellement des diffuseurs, qui continuent de penser leur travail, et leur campagne de "recrutement" en terme de rareté et de privilège, à l'instar de n'importe quelle marque de luxe (qui peut cracher au bassinet aura droit à son directe), sans se préoccuper de réfléchir sur la dimension sociale et culturelle de leur "produit", qui fonde finalement sa vraie valeur. Sans oublier le risque de réduire la clientèle, ou la conduire à opter pour des stratégies de contournement (streaming, etc.). Ensuite, l'État et la représentation nationale, qui n'arrivent toujours pas à concevoir l'accès aux grandes compétions comme un bien commun. Réduire la "garantie" au service minimum de la sélection nationale et des finales illustre un perception étriquée et erronée de la fonction essentielle de ce type d'événement. Il ne suffit pas rendre visite aux Bleus à Clairefontaine pour embrasser l'ensemble des enjeux que charrient pareil événement.À ces logiques de fond, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com