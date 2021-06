L'Euro 2020, à la folie !

Sur les coups de 21h, ce vendredi à Rome, l'Euro 2020 de football va démarrer pour de bon. Malgré les galères en tous genres, malgré l'origine tumultueuse de sa création par Michel Platini, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route. Et ça a tout l'air d'une bonne nouvelle.

Beaucoup de choses ont changé depuis le 30 juin 2012. Et d'abord : Gianni Infantino n'était pas encore le président de la FIFA, et Michel Platini pensait encore pouvoir le devenir. Ces derniers, respectivement secrétaire général et président de l'UEFA, se présentaient ce jour-là, dans les travées d'un stade Olympique de Kiev où l'Espagne s'apprêtait 24 heures plus tard à rouler sur l'Italie en finale de l'Euro (4-0), avec les bras chargés d'innovations pour le monde de demain. En préambule, Infantino entamait la conférence de presse de clôture de la compétition par un petit compte-rendu des discussions du comité exécutif, portant notamment sur les modalités du passage du championnat d'Europe de 16 à 24 nations en phase finale. Puis, celui que l'on appelait encore à l'époque "le chauve de l'UEFA" passait le micro à son boss. Platoche a déjà le sourire en coin de celui qui prépare un coup fumant., lâche-t-il d'entrée. Une pause, un nouveau sourire, puis :Content de son coup, Michel Platini se marrait ensuite plus franchement :Sept ans plus tard, tombé en disgrâce, il gloussait encore de son effet d'annonce., écrit-il alors dans son livre Entre nous.À Kiev, Platini justifiait son idée par une volonté de célébrer le, créé en 1960. Surtout, quatre ans après la crise des subprimes, pas mal d'économies tiraient encore la langue.Sortie de nulle part, sans que l'on sache s'il fallait la classer du côté du lard ou de celui du cochon, l'idée était lâchée dans la nature. Dans son livre, l'ex-président de l'instance européenne