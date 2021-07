L'Eto'o d'or

En 2000, Samuel Eto'o remportait le premier titre de sa carrière aux Jeux olympiques. Un trophée d'exception, déjà, dans une compétition remportée par seulement deux pays africains, et dans laquelle l'attaquant a attendu la finale pour se démarquer. Et couvrir d'or sa nation.

C'est un trophée que peu de pays, et donc peu de joueurs peuvent se targuer de présenter sur leur. Au mois de septembre 2000, le Cameroun de Samuel Eto'o inscrit son nom dans la liste des rares nations à remporter les Jeux olympiques de football, marquant ainsi l'histoire du continent. Car les Lions indomptables ne représentent que la deuxième nation africaine à triompher dans cette épreuve, après le Nigeria lors de la session précédente quatre ans plus tôt. À Sydney, la sélection se présente avec des petits jeunes pas encore connus du monde du foot, comme Pierre Womé, Geremi, Patrick Suffo, Joël Epalle, Modeste M'Bami, Carlos Kameni et bien sûr Eto'o. Ce dernier, vingt et un ans et encore sous contrat au Real Madrid où il traîne son spleen face à la concurrence Nicolas Anelka/Fernando Morientes/Raúl, est même le moins âgé de la bande après Kameni et M'Bami. Il n'en est pas pour autant un nouveau, puisque l'attaquant était déjà de la partie pour la Coupe du monde 1998, durant laquelle il devient le plus jeune joueur à participer à un Mondial (à dix-sept ans et trois mois), et pour la Coupe d'Afrique des nations 2000, où il s'impose dans le onze de départ et prend activement part au titre (quatre buts dans l'épreuve). N'ayant le droit de sélectionner que trois joueurs de plus de vingt-deux ans, le sélectionneur Jean-Paul Akono décide d'amener Serge Mimpo, Lauren et le grand Patrick Mboma pour entourer le groupe.", se rappelle Patrick Suffo, connaissance d'Eto'o depuis l'enfance et qui a vécu l'aventure des JO. Comme pour beaucoup de grandes épopées, la chance ne va pas quitter l'équipe africaine pendant un mois. D'abord, les Lions héritent d'un tirage clément en évitant les gros dans leur poule C. Pour eux, ce seront les États-Unis, le Koweït et la Tchéquie. Abordable. Muni de son numéro 9, Eto'o ne fait pas un grand premier tour, mais dispute l'intégralité des trois rencontres... sans marquer un seul but, au contraire de Lauren et Mboma (deux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com