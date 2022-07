L'État doit-il sauver les Girondins de Bordeaux ?

Alors que le terrible feuilleton de la mort annoncée des Girondins de Bordeaux se poursuit, les politiques s'en mêlent enfin. Naturellement ce drame potentiel ne soulève pas au sommet de l'État le même intérêt que le destin d'un Kylian Mbappé, mais des élus locaux en appellent déjà à la République, et à sa nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Avec bien sûr cette lancinante question : est-ce le rôle de Marianne de venir au secours d'un club de foot ?

Le premier tocsin a sonné du côté de la Mairie de Bordeaux et de la Métropole, après la décision de la DNCG de maintenir la relégation en National , synonyme de l'avis général de mort pour les Girondins, du moins en tant que club de foot professionnel tel qu'il existe depuis des décennies., indique le texte.Le communiqué commun souligne l'enjeu à l'échelle du territoire. Une telle "institution" ne se résume pas seulement à une entreprise privée, fort mal gérée pour le coup. Son existence a des conséquences sociales (pertes d'emplois), culturelle (rayonnement de la ville) et même politique. D'ailleurs,Certes il serait possible d'y déceler une banale confrontation entre opposition (de gauche) et gouvernement (de droite). La logique de fonds s'avère toutefois bien plus profonde. D'une part la FFF, et donc ses instances, reçoit une délégation de service public de l'État. De même que le CNOSF qui va donc bientôt devoir statuer. Cette pression des territoires auprès du centralisme jacobin – et les Girondins au milieu, les connaisseurs de la Révolution française apprécieront le clin d'œil de l'histoire - ne comporte donc rien d'illogique et encore moins d'illégitime. En face, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui imaginait sûrement s'occuper d'inaugurer les sites olympiques d'ici 2024