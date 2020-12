L'État doit-il racheter les droits télés du foot français?

La situation du foot français est exceptionnelle. Totalement dépendant des droits télé, encore davantage tant que les stades sonnent toujours creux, le voilà pour le moment sans diffuseur. Et si l'État, qui a tant donné au foot pro ces derniers temps, en profitait pour les racheter, en les préemptant en quelque sorte, pour en assurer la diffusion auprès du plus grand nombre sur le service public audiovisuel ? L'idée semble folle, voire incongrue ? Comme toutes les révolutions...

Le foot à la télé, un droit ?

Il faut savoir se saisir des circonstances hors normes. La Covid-19 a rendu le football encore plus - ou de nouveau - dépendant de l'aide de l'État. La crise ouverte par le fiasco de Mediapro a révélé non seulement la faiblesse du modèle de développement économique du foot français, mais aussi l'incompétence de ses dirigeants, y compris en raisonnant en termes purement capitalistes. Enfin et surtout, le foot tricolore, Ligue 1 et Ligue 2, est menacé d'invisibilité. Car rien en fait n'oblige Canal+ à cracher au bassinet, surtout qu'il a déjà ramené la Premier League, puis la Ligue des champions dans son escarcelle. Qui regardera encore le foot quand il n'y aura plus qu'un écran noir ? Cette menace depeut sembler improbable. Mais qui aurait cru que nous en serions là en décembre ?Alors pourquoi est-ce que l'État, la République, ne récupérerait-il pas, comme ce fut le cas en Argentine, certes sous l'ère péroniste, les droits télé pour assurer la diffusions en "clair" de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ? Bien sûr en préemptant au quart du prix du tarot actuel, comme semble apparemment déjà le proposer Canal. Les sommes déboursées par Bercy - dispositif sur le chômage partiel, fonds de soutien, etc. - pour maintenir nos clubs pros la tête hors de l'eau peuvent largement être considérées comme des avances. Ce serait aussi l'occasion de relever la taxe Buffet pour venir un peu plus en aide au foot amateur. Naturellement, de nombreux obstacles existent. Le droit déjà : est-ce simplement possible, aux conditions énoncées ? Mais après, des lois se sont bien votées dans l'urgence, ce texte risque moins de provoquer de manifestations que les atteintes liberticides qu'enveloppe la loi relative à la "sécurité globale". Ensuite, de belles âmes argueront sûrement que l'État n'a pas dépensé l'argent public et des contribuables dans un pareil usage, forme déguisée de subvention, que pourrait retoquer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com