L'ESTAC de Laurent Batlles : la Champagne qualité grand cru

Les voisins rémois y tiennent mordicus : le champagne, c'est Reims et puis c'est tout. Pourtant, l'édition 2020-2021 de l'ES Troyes Aube Champagne (l'ESTAC, pour les intimes) aura bien mérité l'appellation de grand cru. Grand artisan de cette cuvée spéciale, le coach Laurent Batlles a réussi en deux saisons sur le banc à donner du pétillant à une équipe qu'il a menée à la promotion en Ligue 1 et au titre de champion de Ligue 2.

Jamais deux sans Troyes ?

Une promenade de santé menée au pas de course

Les yeux sont humides, voire carrément mouillés. La voix, tremblotante. Alors que son ESTAC vient de signer une victoire nette et sans bavure 2-0 contre Dunkerque, validant du même coup sa montée à l'échelon supérieur et son titre de champion de Ligue 2, Laurent Batlles ne cherche pas à cacher son émotion en conférence de presse. À l'heure de récolter les honneurs, le coach troyen n'a qu'une pensée : ses joueurs, ses héros, ses guerriers., applaudit le guide.Extraordinaire, le mot n'est pas trop fort pour décrire le travail abattu par Laurent Batlles et par ses joueurs. Au fond, c'est l'histoire d'une équipe qui doit faire avec l'étiquette perpétuelle d'habituée de l'ascenseur Ligue 1-Ligue 2 et qui commençait à se demander si celui-ci n'allait pas rester bloqué à l'étage inférieur. En effet, après la descente en Ligue 2 au printemps 2018, l'ESTAC pensait remonter immédiatement. Sauf qu'il s'était cassé les dents en barrages, face au RC Lens. La saison suivante, Laurent Batlles a débarqué sur le banc troyen. Et, très vite, la mayonnaise a pris.Problème : si l'ESTAC s'était confortablement installé en position de barragiste en se disant que la deuxième serait la bonne, la pandémie de Covid-19 est brutalement venue couper leur élan, les faisant une nouvelle fois échouer tout près du but. Quand la saison 2020-2021 a débuté, la question s'est alors posée : Troyes allait-il réussir à renouveler la performance une troisième fois consécutive ? Réponse : oui, et même plus que ça.