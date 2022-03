L'Espagne tourne la page de 2010

En raison du repos accordé à Sergio Busquets par Luis Enrique pour cette trêve, il n'y aura pas de champions du monde dans l'équipe espagnole pour la première fois depuis 2010. Si la Roja semble enfin s'être défaite d'un passé encombrant qui venait briser chaque tentative d'évolution, certains voient dans cette Espagne rajeunie des similitudes avec celle qui a porté le pays sur le toit du monde pendant quatre ans.

Espagne Albanie 26/03/2022 à 19h45 Match amical Diffusion sur

Depuis la nuit du 11 juillet 2010, lorsque Andrés Iniesta avait fait de l'Espagne le vainqueur de la Coupe du monde 2010 au Soccer City de Johannesburg, 4268 jours se sont écoulés. Période au cours de laquelle chaque sélection espagnole avait comporté au moins un représentant de la " génération dorée ". Comme Luis Enrique n'a que peu faire des symboles et que le temps aussi a fait son effet, le sélectionneur a décidé en ce mois de mars de mettre fin à cette série de presque douze ans et s'est passé pour cet amical contre l'Albanie des services de Sergio Busquets, son capitaine et dernier rescapé de l'épopée sud-africaine., justifie-t-il en conférence de presse, sans évoquer le moindre séisme historique.Un tournant qui semble donc n'être que temporaire, puisque le milieu de terrain du FC Barcelone devrait de nouveau retrouver sa chambre à Las Rozas en juin prochain, mais qui rappelle un certain ménage fait par ladepuis ces années de gloire.