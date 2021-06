L'Espagne, la passe aveugle

Face à la Suède pour son entrée en lice à l'Euro 2020, l'Espagne a eu la balle dans ses pieds pendant 86% du temps, a réalisé 756 passes de plus que son adversaire. Mais les hommes de Luis Enrique n'ont pas pu faire mieux que match nul. Et il n'y a pas grand chose à redire.

Souviens-toi l'été 2018

Il est toujours bon de trouver un coupable pour expliquer une mauvaise performance. Et en Espagne, tous les regards vont se porter sur Álvaro Morata, accusé d'avoir vendangé quelques occasions. À moins que ce soit de la faute du portier suédois Robin Olsen qui a enfilé le costume de Manuel Neuer le temps d'une soirée. Ou tout simplement de la faute à pas de chance. C'est en tout cas ce que vont se dire les Espagnols qui vont s'appuyer sur leurs chiffres pour dérouler leur argumentaire. Il faut dire que ceux-ci jouent en leur faveur. Que ce soit la possession de balle (86% pour la), leurs 419 passes réussies en première période - un record à l'Euro -, ou encore les 89 passes complétées par la Suède - la première équipe à en réussir moins de 100 à l'Euro -, soit moins que Aymeric Laporte, Jordi Alba, Pau Torres, Koke, Pedri et Marcos Llorente. Pour autant, Luis Enrique peut-il lâcher le classique "" ? Et bien non. Car faire des passes dans le rond central entre ses quatre défenseurs et ses trois milieux de terrain n'a jamais fait gagner un match. Et l'Espagne devrait désormais le savoir.Le 4 juin dernier, à l'occasion du premier match de préparation à cet Euro de l'Espagne face au Portugal, laavait déjà monopolisé le ballon pour se faire des passes latérales. Et le score avait déjà été de 0-0. Cela fait donc deux matchs sur les trois derniers disputés par l'Espagne que cette dernière n'a pas marqué, ce qui ne lui était arrivé que deux fois sur ses 51 rencontres précédentes. Et si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient légèrement plus joué au foot que les potes d'Alexander Isak, le bilan et le résultat étaient similaires. Et là encore, c'est Álvaro Morata qui avait été désigné coupable après avoir mangé la feuille. Pourtant, l'attaquant prêté à la Juventus n'était pas du voyage en Russie pour la Coupe du monde 2018. Il n'a donc pas participé à l'élimination de son pays en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com