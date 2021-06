L'Espagne démolit la Slovaquie

Décevants à la limite de l'indigence sur ses deux premiers matchs, les Espagnols n'ont fait qu'une bouchée de la Slovaquie ce mercredi à Séville (0-5). D'abord en difficulté face à un grand Dúbravka, auteur d'une énorme boulette sur l'ouverture du score, l'attaque espagnole, portée par un Sarabia en feu, a finalement fait sauter cette pauvre équipe slovaque en deuxième période. Deuxièmes du groupe E derrière la Suède, vainqueur de la Pologne, les Espagnols retrouveront la Croatie en huitièmes.

Slovaquie 0-5 Espagne

Dúbravka, from hero to zero

Ce qui est cruel avec le poste de gardien de but, c'est que tu peux enchaîner les arrêts de malade pendant toute une mi-temps, repousser un pénalty, jouer ton rôle de dernier rempart à la perfection, personne ne le soulignera plus que ça. En revanche, il suffit d'une boulette un peu ridicule et paf, tu rentres dans l'histoire dans la seconde. Le pauvre Martin Dúbravka pourra vous le dire mieux que quiconque : pendant une grosse partie de la première période, il a repoussé une à une les attaques d'une équipe d'Espagne qui s'était enfin décidée à jouer au football pour ce dernier match du groupe E, et puis il a mis un but contre son camp complètement ridicule : après une frappe de Sarabia qui s'était écrasée sur la barre transversale et allait rebondir devant sa ligne, il a smashé le ballon dans ses propres filets en tentant de le mettre en corner. Il y a eu l'Arconada, il y aura sans doute la Dúbravka.Sans cette vilaine boulette qui aura sans doute sa place dans les meilleurs bêtisiers foot sur YouTube, le tournant du match aurait clairement pu être en défaveur de l'Espagne. Les hommes d'Enrique ont assailli la surface slovaque en début de match, avec beaucoup plus d'énergie que lors de leurs deux - très décevants - premiers matchs, jusqu'à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com