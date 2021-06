L'Espagne cale encore face à la Pologne

Accrochée par la Suède lundi, l'Espagne a de nouveau pioché contre la Pologne (1-1). La Roja s'était appuyée sur Gerard Moreno et Álvaro Morata pour ouvrir le score, mais Robert Lewandowski s'est déployé pour égaliser. Un but salvateur puisqu'il permet à son équipe de garder une chance de qualification.

Espagne 1-1 Pologne

Moreno donne le la

L'Espagne d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe qui avait balayé la Pologne 6-0 en juin 2010, avant de s'envoler écrire l'histoire en Afrique du Sud. Robert Lewandowski, lui, était là. Et il s'est fait un malin plaisir de venger l'honneur national en plantant un coup de canif dans le dos d'unequi a fait pschitt à Séville. L'occasion, aussi, de maintenir son équipe en vie, et de redonner un peu de couleur à un ratio bien terne lors des phases finales d'Euro et de Coupe du monde (désormais trois buts en treize matchs).La Pologne entre bien dans sa rencontre. Piotr Zieli?ski aurait pu obtenir un penalty après un contact avec Álvaro Morata dans la surface espagnole, mais Daniele Orsato ne bronche pas (2). Mateusz Klich fait passer un nouveau frisson quatre minutes plus tard, des 25 mètres, en envoyant une frappe juste au-dessus de la barre (6). Lacommence alors à mettre le pied sur le ballon. Dani Olmo a des fourmis dans les jambes, alors il allume une mèche. Le pétard, mouillé, arrive tout droit dans la niche de Wojciech Szcz?sny (10). La détonation viendra finalement de l'autre côté, du pied gauche de Gerard Moreno.Remplaçant contre la Suède, l'attaquant de Villarreal est au four et au moulin sur son aile droite. Une obstination récompensée quand son tir se transforme en passe pour Morata, qui surgit dans le dos de Bartosz Bereszy?ski pour marquer son vingtième but en sélection, à la limite du hors-jeu (25).