L'équipe type du barbecue

À l'occasion de la journée mondiale du barbecue et pour le plus grand plaisir de Téji Savanier, voici une belle brochette de joueurs qui ferait passer n'importe quelle équipe sur le gril dans son mythique stade À Steak. Et n'oubliez pas : l'important, c'est d'être à point.

Gardien de but

Défenseurs

Vidéo

Milieux de terrain

Le portier de Bastia est plus un spécialiste de la pâtisserie , mais pourquoi se priver d'une douceur ? Et avec ça, ça s'ra tout ?Un dur à cuire qui mettrait n'importe quelleau pilon. Autant dire que les attaquants, avec Totophe, sont tombés sur un os.On ne lui avait encore jamais faite, celle-là .Décidément, on ne peut pas se passer du Picard, que ce soit en informatique ou au barbecue. On se retrouve pour la journée internationale de la manucure ?L'avantage avec lui, c'est qu'il suffit de le remettre en jeu deux ou trois minutes, alors qu'on ne pourra jamais rattraper un Kévin Tropcuit.L'apéro, c'est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com