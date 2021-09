L'équipe type des palindromes

Hugo Ekitike a marqué ce week-end lors du match Rennes-Reims, devenant ainsi le deuxième joueur avec un nom en palindrome (si, vous savez, les mots qui peuvent se lire dans les deux sens...) à marquer à Ligue 1 après Hassane Alla. Cela valait bien une belle équipe type des palindromes.

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

: Il n'y avait pas mieux, pour cette équipe type, qu'un gardien turc de 32 ans dont les faits d'armes majeurs sont des apparitions en D3 turque avec Maltepespor ? Réponse : non. Il n'y avait pas mieux. Sauf si vous êtes un fin connaisseur de la D2 japonaise, et du portier de l'Arterivo Wakayama, Keisuke Ono.: Massimo Oddo est assurément le capitaine de cette équipe. Et pour cause : il est le seul des 438 joueurs à avoir remporté la Coupe du monde qui porte un nom palindrome. N'en déplaise à Didi et Vava, qui y étaient presque.: Pépite du centre de formation de Galatasaray, Ozan Kabak n'a que 21 ans, mais a déjà joué à Stuttgart, Schalke 04 et Liverpool. Non conservé par lesau terme de la saison 2020-2021, il a rebondi cette saison à Norwich. Ici, il espère rêver, et ne plus passer sous le radar d'un grand club.: ?ivi? ? C'est sûr, avec un nom pareil, le latéral gauche bosnien du Ferencváros aurait bien besoin d'éducation. #JeanBlaguin: Le 20 décembre 2008, lors d'un Lille-Le Havre, Hassane Alla trompe Grégory Malicki, et devient ainsi le premier joueur palindrome à inscrire un but en Ligue 1. À croire qu'il y a pris goût : après son expérience havraise, il filera... à Laval.: Cela pourrait être le début d'une poésie que l'on apprend par cœur en CM2 et que l'on récite ensuite au tableau :. Prends ça, La Fontaine.