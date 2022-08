L'équipe-type des nouveaux flocages de Ligue 1

Révolution dans le monde des numéros de maillots : la LFP autorise désormais chaque joueur à choisir un chiffre de 1 à 99. Et certains n'ont pas attendu longtemps pour saisir cette opportunité.

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

Sans faire de bruit, ni pour autant grimper dans la hiérarchie (il est numéro 4 au PSG et a disputé 7 minutes la saison passée afin de pouvoir valider son titre de champion), Alexandre Letellier a prolongé son contrat cet été jusqu'en 2024. Avec un changement de numéro à la clé : place au numéro 90. Simple référence à son année de naissance. Son coéquipier et numéro 1, Gianluigi Donnarumma est ravi : il peut enfin récupérer son 99 fétiche de l'AC Milan.Souviens-toi de Khalilou Fadiga, gaucher référencé de l'AJ Auxerre au début du siècle. Porteur du numéro 9 à Bruges et du 99 à La Gantoise, le Sénégalais a transmis cet "amour" du 9 à son fils. Le nouveau latéral du SB29 affichera donc un joli 99. À noter que Rafik Guitane (Reims), Chancel Mbemba (Marseille), Wahbi Khazri (Montpellier), Umut Bozok (Lorient), Mory Diaw (Clermont), Gianluigi Donnarumma (PSG) et donc Noah Fadiga (Brest) ont chacun opté pour le 99 à l'heure actuelle.Le Malien est un fétichiste du numéro 7. Pas simple quand on est défenseur. Le 17 au Vitoria Guimaraes, le 14 (2x7) à Saint-Etienne la saison dernière... Cette fois, Sacko a choisi de doubler le chiffre et de récupérer le 77, sans aucun lien avec la Seine et Marne. Au MHSC, le 7 était déjà la propriété d'Arnaud Nordin. Décidément.Pour le défenseur du MHSC, Paris, c'est pour la vie. Titi Parisien et ancien défenseur du PSG (plus jeune capitaine de l'histoire du club), le natif du XVIIIe arrondissement s'est permis de prendre le 75. 75 c'est la Champions League.Dix-sept ans en Jaune et Vert ! Natif de Nantes, Chaker Alhadhur a signé sa première licence chez les canaris à six ans. Le joueur de l'AC Ajaccio a tout connu au FCN, et a donc choisi le 44, en hommage.