information fournie par So Foot • 03/08/2022 à 06:00

L'équipe-type des meilleures glaces d'été

En cette journée de canicule nationale (oui, sauf en Bretagne, OK), c'est l'occasion de se poser les vraies questions. À savoir : qui mérite d'être dans l'équipe-type des meilleures glaces d'été de l'histoire ?

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

: Robuste, solide sur ses appuis, indémodable, le Magnum est le Gigi Buffon des glaces d'été. Peu importe ses loupés (le Double Rasperry, par exemple), on ne se souvient que de ses exploits. Le gardien du temple glacé.: Avant que le Magnum n'emporte tout sur son passage, il y avait la version française de Gervais, les Esquimaux. Une glace historique puisqu'elle a été lancée en 1928. Ce qui veut dire que sur le bateau qui l'emmenait en Uruguay pour sa première Coupe du monde, l'équipe de France se rafraichissait peut-être à coups d'Esquimaux.: La plus grosse imposture des 50 dernières années. Oui, la glace à l'italienne, c'est bon, surtout le double goût vanille-fraise. Mais elle est aussi italienne que Erling Haaland. D'ailleurs, si uneose servir une glace comme ça en Italie, il est fort probable que les flics débarquent pour l'emmener au poste.: Stars des années 80 et 90, les Pingu avaient surtout un design incroyable. Un Pingouin avec une casquette ou un chapeau de couleur, c'est tout bête mais il fallait y penser. À l'intérieur, une délicieuse glace que l'on raclait jusqu'au bout. La tentation était grande de ramener la tête de Pingu chez soi, en guise de trophée.: Le Cornetto, c'est…