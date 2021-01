L'équipe type des joueurs présidents américains

Après avoir remporté l'élection présidentielle face à Donald Trump, Joe Biden va devenir ce 20 janvier 2021 le 46e président des États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama pourra ainsi intégrer cette équipe de footballeurs présidents américains. Ou du moins par le nom.

Gardien

Défenseurs

Comme un véritable Bush, Evan dirige sa défense d'une main de fer et n'hésite pas à envahir d'autres pays pour y montrer la puissance américaine. Comme il l'a fait avec le voisin du Canada où il a débarqué en 2012 pour y remporter trois championnats locaux. Avant de régner sur toute la CONCACAF avec son titre de Gant d'or en 2015.Aux États-Unis, Andrew Jackson est connu pour être le premier président démocrate et le pilier de l'ère démocratique. À Blackburn, Andrew Jackson est connu pour être un jeune prometteur qui sera le premier latéral droit à être sacré Ballon d'or. Récompense qu'il gagnera à 5 reprises. Jackson 5.Les jaloux diront qu'il est dans cette équipe juste parce qu'il est le petit protégé d'Andrew Jackson. Pourtant, c'est bien le défenseur allemand qui a permis à son équipe de prendre de l'ampleur et de s'agrandir en passant de l'Oberliga Westfalen à la Regionalliga West.Un véritable mur. Prêt à tout, quitte à contourner les règles, pour empêcher les attaquants adverses de passer. Surtout s'ils sont d'origine mexicaine.Un homme avec qui tu peux partir à la guerre sans souci. Débarqué en Europe sur les plages de Funchal, le latéral gauche s'est fait un nom au Portugal avant d'étendre son royaume jusqu'en Roumanie. À 39 ans, Ezequias Roosevelt Tavares de Melo ne veut pas entendre parler de retraite et continue d'exercer, même s'il délègue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com