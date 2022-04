L'équipe type des joueurs fantastiques

Symbole de réussite dans le domaine des start-up ou plus simplement associée à la communauté LGBT, la licorne fait désormais partie de notre quotidien. Tant et si bien qu'une journée lui a carrément été dédiée : le 9 avril. En ce jour de fête du cheval avec une corne, l'occasion était trop belle pour ne pas faire enfin un onze de créatures vraiment légendaires.

Gardien de but

Défenseurs

Milieux de terrain

: Quand on remplit les cages, c'est tout de suite plus facile. Même les spécialises le disent.: Mis au pas par les blessures, le latéral ne demande qu'une seule chose : pouvoir bomber le torse et galoper dans son couloir droit.: Parce qu'à Marseille ou à Paris, on se demande encore s'il a réellement existé. Et puis c'est toujours plus pratique pour tacler d'avoir une patte plus courte que l'autre.: Une défense tentaculaire, une présence imposante sur tous les coups de pied arrêtés, mais surtout une faculté à gérer la profondeur incroyable pour son gabarit.: Ce qu'il préfère dans le foot : la prolongation ou les tirs au but. Enfin, tout ce qui lui permet de nous entraîner au bout de la nuit.: Comme un poisson dans l'eau à Angers avant d'échouer à l'OL. Seule solution pour lui faire retrouver la forme dans le Rhône : faire venir son meilleur pote, le Stéphanois Pierre-Yves Polochon.: Plus à l'aise quand il était dans l'ombre que depuis qu'il a pris la lumière en étant champion du monde avec les Bleus, mais plus à la mode que Clément Fantôme.: Parce qu'un miracle pourrait bien aider les Merlus à se sauver d'ici la fin de saison.