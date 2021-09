L'équipe type des chaînes de restauration

La Pataterie s'est retrouvée en top-thread sur Twitter après qu'un couple d'Américains s'est extasié sur la qualité de sa nourriture. Ce qui a ouvert le débat : quelle est la meilleure enseigne de restauration ? Mais pourquoi les opposer alors que l'on pourrait juste profiter de tous ces monstres ?

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

: Un plat signature, les moules-frites. C'est rassurant, on n'a même pas envie de regarder ce qu'il y a d'autre au menu. D'ailleurs, on s'en fout, on est venu pour les moules-frites, et basta. Léon de Bruxelles, c'est la moule vraie, accompagnée d'une bonne bière pour les puristes. Léon de Bruxelles, c'est un match du Red Star à Bauer.: Se retrouver ensur Twitter en 2021 parce qu'un couple d'Américains s'est extasié sur vos patates, alors que vous régalez la France depuis 1996 et que vous avez été élue meilleure chaîne de restaurants en 2015, c'est un peu comme si Vitorino Hilton se retrouvait enparce qu'un couple de touristes néo-zélandais avait assisté à un Montpellier-Brest...: Changer d'identité visuelle n'est pas qu'une nouvelle lubie des clubs de foot. Avec leur nouveau logo, la Juve, le FC Nantes ou le Stade de Reims sont tout simplement des petits joueurs à côté d'Hippopotamus qui, en 2018, a décidé de faire disparaître l'hippopotame historique de son logo. Sérieusement ? Retirez aussi les steaks et les frites tant que vous y êtes.: Petit ange parti trop tôt. Pourtant, son carpaccio à volonté était une institution, au moins autant que la galette-saucisse à Rennes. Bistrot Romain Danzé.: Au moment de faire le grand bilan des chaînes de restauration françaises, il faudra s'asseoir autour d'une table, avec un plateau-repas évidemment, et poser les bonnes questions. Et notamment celle-ci : le steak-frites de Casino Cafétéria (enseigne remplacée en 2011 par Comptoirs Casino), avec Lire la suite de l'article sur SoFoot.com