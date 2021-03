L'équipe-type des années 90 d'Etienne Carbonnier

Mardi soir sur TMC, Étienne Carbonnier, le consultant "sports" de Quotidien, présentera Canap 95, une émission qui revient sur une année charnière des nineties. L'occasion de lui demander de composer un onze de rêve de cette période qui nous manque tant (pour peu qu'on soit déjà à peu près trentenaire ou plus, évidemment).

Le gardien le plus emblématique de Manchester United. C'était mon préféré avec son maillot Sharp vert. En plus, son nom commence par SCH, oui, ma gaté !Quand t'as des plus grosses cuisses que Florian Rousseau, déjà, ça force le respect. J'adore ce profil de latéraux, les petites bombes ultra-énergiques, et cette frappe... Celle-là, tu la prends dans la cuisse en plein hiver, c'est fini, tu gardes la marque pendant trois jours.Même si techniquement, on pourrait plutôt le mettre dans une équipe 2000 que, je l'aime trop. Tellement complet, tellement régulier, il fait trois finales de Coupe du monde d'affilée avec le Brésil entre 1994 et 2002, il en prend deux. Et j'ai toujours eu un faible pour la RomaLui, c'est la référence ultime à ce poste. On n'a jamais fait mieux, tellement chic. Et faire toute sa carrière dans un seul club, y remporter 5 Ligues des champions, c'est la méga classe! Évidemment, c'est plus simple à l'AC Milan qu'à Châteauroux. Quoiqu'elle se renforce bien, la Berrichonne, en ce moment..., le gars avait le même surnom que Dwayne Johnson déjà, il était trop fort ! Peu importe le positionnement, Marcel, dans les années 1990, jamais tu ne le passes ! C'était un monstre physique et super. Il gérait trois téléphones mobiles à l'époque des forfaits à carte, preuve d'une très grande intelligence.C'est sûrement le mec qui sait le mieux gagner dans le football. Ce n'est pas le plus talentueux, mais c'est le plus malin. Il a un charisme naturel, aussi. Il a tout soulevé et toujours en tant que capitaine, c'est un signe. Je le mets capitaine direct moi aussi.