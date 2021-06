L'équipe type de la phase de poules de l'Euro

La phase de poules de l'Euro 2020, c'est terminé. Huit sélections ont pris la porte, les autres ont pris rendez-vous pour la suite de l'aventure. L'heure est donc venue de faire un premier bilan, et de récompenser ceux qui ont marqué cette première quinzaine. Au menu, un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, un gardien reconverti basketteur, et un attaquant avec des principes. Entre autres.

Gardien

Défenseurs

Un penalty arrêté, mais surtout une "claquette-dunk" somptueuse pour un but contre son camp d'anthologie. Et un grand moment de solitude.Un blase à faire exploser n'importe quel adversaire, combiné à de la dynamite dans les jambes. Denzel, c'est le feu.Dans chaque équipe, il faut un capitaine exemplaire, qui n'hésiterait pas à se sacrifier pour ses coéquipiers, tout en luttant jusqu'à son dernier souffle. Et ce rôle, personne ne l'incarne mieux que le numéro 4 desPassé son délai d'intégration, le Franco-Espagnol a tranquillement pris ses marques et même lâché son premier but pour laIl a d'abord mis K.O. Benjamin Pavard, avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com