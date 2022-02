L'équipe type de la CAN 2021

De retour sur le sol camerounais cinquante ans après, la CAN aura eu droit à son lot de cagades, jusqu'à une étonnante remise du trophée au bizut sénégalais. Mais le moment est venu de braquer les projecteurs sur les grands bonhommes qui ont fait l'édition 2021. Avec un intrus, qui a eu une bouffée de chaleur.

Gardien

Défenseurs

Plus d'adducteur, ni d'épaule ou de cou d'ailleurs. Mais le regard de Médusa, une gourde personnalisée et une paire en marbre au niveau de l'entrejambe. De quoi voyager léger, vers la médaille du mérite.Deux coups francs directs dans l'espoir de faire la nique à Neymar et Messi à son retour au PSG, une embrouille piquante avec Mostafa Mohamed et toujours les mêmes courses de zinzin pour apporter le surnombre et nettoyer son couloir de fond en comble, jusqu'à le délester de toute poussière parasite. Son sourire Colgate n'a pas atteint le dernier carré mais il aura, aux côtés de Sofiane Boufal, assuré des étincelles dans la nacelle.Pour sa cinquième CAN, le colosse de Libreville a sorti la déneigeuse de la naphtaline. Dans la surface du Gabon, il a pallié les sautes de concentration de ses camarades et rattrapé les sorties de Jean-Noël Amonome. Avec un mot d'ordre : livrer son corps à la science, sonner la charge à dix contre onze pour les beaux yeux de la patrie. Une meilleure pub pour les Panthères, que les accointances dubaïotes ou pécuniaires du duo Lemina-PEA .On pensait qu'Ahmed Hegazy était le seul patron de l'arrière-garde égyptienne. On a découvert le joueur du Future, son club actuel, infatigable et infranchissable clé de voûte de la "discipline Queiroz". De celles qui vous font passer à travers quatre prolongations avec une pêche de nouveau-né. La claque qui nous fait tendre l'autre joue avec plaisir, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com