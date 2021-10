L'équipe type de l'OM d'Azzeddine Ahmed-Chaouch

Journaliste pour Quotidien, sur TMC, Azzeddine Ahmed-Chaouch n'a jamais caché son attirance pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il vient de sortir un bouquin consacré au club phocéen intitulé OM, Premier pour toujours. Ça valait le coup de lui demander de concocter un onze idéal de l'OM basé sur ses goûts, ses coups de cœur, ses souvenirs...

Équipe type

Choisir le poste de gardien, pour préférer jouer avec les pieds et en dehors de sa surface, c'était un concept. Le "Corse" a vraiment fait partie des mecs qui m'ont fait adorer l'OM. Il dansait devant les virages, il avait des maillots arc-en-ciel. D'ailleurs, la vraie première coupe mulet, ce n'était pas Waddle, c'était lui. Et en plus, le mec a inspiré Barthez sur son jeu au pied.Sans l'ombre d'une hésitation. Pilier de l'OM en D2, il a participé à la remontée du club. Toutes les semaines, on le retrouvait dans le top buts deavec ses deux minasses contre Lens et Montpellier. Grâce à lui, sur YouTube, tu retrouves la voix de Christian Jeanpierre et une conclusion à déposer à la SACEM :Un Belge qui n'a pas le seum, c'est rare. Et un défenseur qui finit meilleur buteur de ta saison, c'est encore plus inédit. On l'oublie, mais il était monstrueux. D'ailleurs, sa carrière, il ne va pas la poursuivre n'importe où puisqu'il devient titulaire au ... Bayern Munich. Avec lui dans leur génération de folie, les Diables rouges auraient déjà gagné une Coupe du monde et un Euro.C'est un choix sportif, esthétique et athlétique. Incarnation des "bouchers" de l'OM, avec son mètre 87 et son numéro 5 sur ce fameux