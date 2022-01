L'équipe type de l'Épiphanie

Véritable tradition parmi les célébrations chrétiennes, l'Épiphanie se fête 12 jours après la naissance de Jésus-Christ. Instaurée par l'Église au IVe siècle, elle permet de fêter l'arrivée des Rois mages venus contempler Jésus enfant. En Italie, la journée est même dédiée au football. L'heure est donc venue de distribuer la fameuse galette des rois aux membres de cette équipe type gourmande.

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

Formé à l'AS Nancy Lorraine au début du siècle, le portier n'aura malheureusement pas goûté aux joies du football professionnel et a terminé sa carrière du côté de la JA Drancy. Comment ne pas se casser les dents sur son rêve avec ce fichu blase ?Impossible de faire une croix sur l'emblématique latéral nancéien, avec ses 300 matchs avec l'équipe au chardon et 36 capes avec le Maroc. Tant qu'en ce jour, on n'étouffe pas Chrétien...Formé au Newcastle version Bobby Robson, Ramage visitera par la suite les quatre coins du Royaume d'Angleterre afin de distiller ses présents dans tous les clubs où il jouera.Le plus jeune des Rois mages, Gaspar, a enfin pris sa revanche. Tricard au centre de formation de Villarreal, car considéré comme trop frêle, il est devenu l'un des piliers de la défense du Sous-Marin jaune.Oui, le latéral passé par Chelsea est une version toc de Melchior. N'en parlez pas aux Rennais, eux qui sont également friands de galettesÉlément indispensable de cette équipe type, l'Argentin aura écumé pas moins de 16 clubs différents au cours de sa carrière, mais a disputé la Ligue des champions avec le CFR Cluj en 2009. Suffisant pour faire taire les aficionados de la poire-chocolat ou des fruits confits.Formé au Stade rennais, Nicolas Janvier n'a jamais véritablement saisi sa chance en Bretagne. Parti à l'été 2019, c'est désormais au Vitória Guimarães qu'il applique ses nouvelles résolutions.