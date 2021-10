information fournie par So Foot • 05/10/2021 à 06:00

L'équipe française de foot pour amputés, en quête de reconnaissance

Septième du dernier Euro en Pologne, l'équipe française de foot pour amputés (EFFA) est déjà tournée vers la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en Turquie. Si l'association cherche à se renouveler sportivement, elle veut surtout être reconnue par le monde du handisport pour continuer à exister, tout simplement.

"La Fédération handisport a tendu la perche, mais elle n'a jamais été prise"

Au coup de sifflet final de son dernier match de l'Euro, remporté 1-0 face à l'Irlande, Jérôme Raffetto a le sourire. Le capitaine de l'équipe française de foot pour amputés vient d'assurer sa qualification pour le Mondial turc., confie le joueur de 41 ans, amputé de la jambe gauche depuis 2005. Alors que les Bleus sont tombés les armes à la main face à la Pologne, une référence de la discipline, en quarts de finale (2-0), Jérôme Raffetto et ses coéquipiers ont pu jouer devant plus de 3000 spectateurs., poursuit le numéro 10 de l'équipe française.Alors que cet Euro est une réussite d'un point de vue sportif, Richard Gobert a encore du pain sur la planche. Le fondateur de l'EFFA mène un long combat., explique, désabusé, Richard Gobert, qui a lancé l'idée de l'EFFA après l'amputation de son fils du pied droit et de la main gauche.Pourtant, la Fédération handisport tient un discours totalement différent.