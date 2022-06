L'équipe de France en Autriche avec des trous dans la tête

Jamais un trou n'avait fait autant jaser. Mais si la qualité de la pelouse du Stade Ernst-Happel est inquiétante, qu'en est-il de la forme des Bleus ? Au moment d'affronter l'Autriche, la bande à Deschamps cherche surtout à faire table rase de ses dernières sorties, à semer des raisons de se réjouir avant l'été et à se rassurer avant le Qatar.

Autriche France 10/06/2022 à 20h45 Ligue des nations Diffusion sur

Il y a douze jours de cela, David Alaba et Karim Benzema partageaient une coupe un soir de finale et de victoire en Ligue des champions. Ce vendredi, les deux comparses du Real seront opposés avec leurs équipes nationales. Un Autriche-France qui aurait de quoi faire battre leurs petits cœurs : c'est exactement avec cette affiche que l'un et l'autre ont commencé leur carrière internationale. Le Lyonnais avait marqué dès ses débuts le 28 mars 2007, alors que le gaucher, en guise de dépucelage, avait remplacé Christian Fuchs en octobre 2009. Il y a douze jours de cela, les deux Madrilènes avaient également pu mesurer l'organisation désastreuse du Stade de France. Cette fois, c'est un autre stade national qui a été placé sous les feux des projecteurs. Enfin, les projecteurs... encore aurait-il fallu qu'ils ne soient déjà pas mis hors d'usage par une panne de courant, retardant le coup d'envoi du match Autriche-Danemark, lundi dernier. C'est surtout l'image d'un trou béant au milieu du terrain , dans lequel Skov Olsen a pu enfoncer sa jambe jusqu'au mollet après la rencontre, qui a fait le tour du monde et a électrisé les commentaires avant d'accueillir les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com