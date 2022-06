L'équipe de France défaite à domicile par le Danemark en Ligue des nations : Sur un rythme d'enfer

Retournée par le Danemark au Stade de France (1-2), l'équipe de France a semblé cramée, à l'image des deux sorties sur blessure de ses cadres Kylian Mbappé et Raphaël Varane, ou de son effondrement en seconde période. Et ce mois de juin éreintant ne fait que commencer.

L'éclipse de juin

Les deux scènes se sont passées au même endroit, le long de la ligne de touche, dans le coin du parcage danois qui était encore loin de son ébullition tardive. À chaque fois, un Bleu en guise de protagoniste principal. Ce fut d'abord Kylian Mbappé, à quelques secondes de la pause ; puis Raphaël Varane, à l'heure de jeu. La séquence ? Une chute, quelques secondes au sol à constater les dégâts en grimaçant, puis l'intervention du staff, le tour du terrain la tête basse sous les applaudissements du Stade de France synonyme de fin de partie dans la foulée. Et si la sortie de Mbappé à l'entracte (problème sur le côté du genou gauche) a permis à Christopher Nkunku de délivrer unsur le chef-d'œuvre de Karim Benzema, celle de Raphaël Varane (qui a ressenti une douleur musculaire derrière la cuisse gauche) a vraisemblablement laissé des trous défensifs que l'entrée de William Saliba n'a pas su boucher et dans lesquels Andreas Cornelius s'est régalé pour offrir le succès à son Danemark (1-2) . Symbolique d'une rencontre où les onze mois de compétition sans souffler depuis août se sont fait ressentir sur les organismes bleus (même si Varane a vécu un exercice 2021-2022 haché par les blessures). C'était la grande crainte générale et Guy Stéphan, en amont de ce duel face aux, parlait déjà à l'entraînement deD'un coin à l'autre de l'Europe, surtout pour les pensionnaires de Premier League (Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Jürgen Klopp et Kevin De Bruyne notamment), les voix s'étaient élevées pour dénoncer ce marathon pré-estival qui voit chaque sélection enchaîner quatre joutes en une petite dizaine de jours, un an après l'Euro et cinq mois avant un Mondial qui va déjà transformer l'exercice 2022-2023 en énorme casse-tête. Au milieu de compliments sur son adversaire du soir, Stéphan n'a pu que constater les dégâts comme prévu au micro de M6 :