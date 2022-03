L'équipe de France à Marseille pour Ivoire plus clair

L'équipe de France fait sa rentrée 2022 ce vendredi, à Marseille, avec un match amical contre la Côte d'Ivoire. Un retour dans la cité phocéenne qui, si elle a déjà servi de base de lancement par le passé, a un objectif affirmé : lancer le décompte pour une fusée tricolore qui doit atteindre les dunes du Qatar avec le maximum de certitudes, et ce, en un temps minimal.

France Côte d'Ivoire 25/03/2022 à 21h15 Match amical Diffusion sur

24 mars, Marseille, veille de match. C'est grand bleu partout : du ciel à la mer, en passant par les survêtements qui se mettent en action sur la pelouse du Vélodrome ou les maillots qui vont gentiment fleurir dans la ville au milieu de ceux de l'OM. La caravane de l'équipe de France retrouve cette enceinte qui l'avait vue remporter LA rencontre qui a décomplexé à jamais cette génération Deschamps : une demi-finale d'Euro contre l'Allemagne, en 2016, avec un doublé d'Antoine Griezmann et des tribunes en plein délire., a replongé Hugo Lloris, jeudi.À cet instant, les fantômes du passé pouvaient alors être renvoyés au placard, la marche vers les sommets, bien que retardée par cette satanée frappe d'Eder, ne pouvait qu'en être plus prometteuse.Un peu moins de six ans plus tard, que reste-t-il de cette troupe désormais auréolée de son titre de championne du monde ? Réponse du capitaine Lloris :