Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'équipe bis du PSG s'impose à Montpellier Reuters • 05/12/2020 à 23:06 Temps de lecture: 1 min







L'équipe bis du PSG s'impose à Montpellier par Léo De Garrigues (iDalgo) Entre deux matchs de Ligue des Champions importants, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur Montpellier (1-3) lors de la 13e journée de Ligue 1. Sans Neymar et Marco Verratti, laissés au repos, ni Kylian Mbappé et Marquinhos, remplaçants au coup d'envoi, les Parisiens ont livré une prestation sérieuse. Colin Dagba a ouvert le score à la demi-heure de jeu mais Stephy Mavididi a égalisé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le PSG a accéléré et Moise Kean a inscrit un superbe but quelques secondes avant d'être remplacé par Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français a marqué le 3e but parisien, son 100e sous le maillot du Paris Saint-Germain. Au classement, Paris reprend 4 points d'avance sur Marseille en tête de la Ligue 1. Montpellier qui pouvait doubler le PSG en cas de victoire, reste 6e.