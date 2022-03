L'épopée européenne du LOSC ne doit pas être minimisée

Éliminé par Chelsea et donc par plus fort au stade des huitièmes de finale de Ligue des champions, le LOSC n'a pas de regret à avoir sur sa campagne européenne : il est à sa place.

Un bilan historique

Quoi de plus normal que d'observer, au moment du coup de sifflet final de Davide Massa, un mélange de déception et de fierté sur les visages des supporters lillois. Le miracle n'a pas eu lieu, Lille n'est pas parvenu à renverser le champion d'Europe en titre. Ce mirage, celui d'une soirée à ranger dans les annales de l'histoire, a duré moins de dix minutes. Il correspond au laps de temps où le LOSC était devant au tableau d'affichage à la suite du penalty de Burak Yılmaz. Point. Forcément, il est impossible de demander aux supporters de ne pas regretter cette tête de Xeka sur le montant ou même l'oubli de Pulisic juste avant la mi-temps qui aurait permis au LOSC de rentrer aux vestiaires rempli d'espoirs.tenait à préciser Gourvennec en conférence de presse d'après-match.À défaut de refaire le match comme Eugène Saccomano en son temps, il est désormais l'heure de faire le bilan de cette campagne historique pour le club lillois.Historique, cette campagne de C1 l'est en bien des points. S'il n'a pu qu'égaler sa performance de 2007 face à Manchester United - c'est-à-dire prendre la sortie à l'issue des huitièmes de finale de C1 -, Lille a cette fois marqué un but, son premier en phase éliminatoires de la compétition reine. Le LOSC a terminé premier de son groupe en phase de poules là où, au moment d'un tirage très ouvert, peu d'observateurs ne voyaient autre chose qu'un retour à la maison mi-décembre pour la bande de Benjamin André. Même en étant en difficulté en championnat, les Dogues ont su se sublimer en offrant quelques moments inoubliables à leurs aficionados. Cette nuit à Séville où Lille a gagné là où personne ou presque ne l'avait fait, celle à Wolfsbourg pour décrocher sa…