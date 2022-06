L'envol du Fenix Trophy

Le week-end dernier, huit clubs amateurs se sont retrouvés à Rimini pour célébrer le Final 8 du Fenix Trophy, une compétition paneuropéenne née de la volonté de faire la nique au défunt projet de la Superligue. Remporté par le FC United of Manchester, ce tournoi qui a duré toute la saison est venu rappeler que, même en 2022, un autre football est possible. On y était.

scandent, taquins, les supporters du FC United of Manchester dans la tribune principale du Stadio Romeo Neri à Rimini, sur la côte Adriatique italienne. La question est à l'intention de la région voisine de Manchester, berceau de la ville de Liverpool. On peut la traduire par :Et puis la même question fuse, à destination d'un autre rival :Il y a un mois, avant les demi-finales de la Ligue des champions, la probabilité que le plus grand trophée européen ne finisse dans le nord-ouest de l'Angleterre semblait réelle. Et pourtant, pour Manchester City et Liverpool, c'était compter sans le Real Madrid et Karim Benzema. Un camouflet pour la perfide Albion ? Pas sûr. Comme l'a rappelé la station locale britannique BBC North West sur Twitter,cette saison.Grâce à sa victoire nette et sans bavure contre les Prague Raptors (2-0), le FC United of Manchester, habituellement pensionnaire de 7division anglaise, a en effet remporté l'édition inaugurale du Fenix Trophy, une toute nouvelle compétition internationale réunissant huit clubs amateurs originaires de sept pays européens. Pour les 400 supporters mancuniens en déplacement – dont beaucoup n'ont pas oublié leur premier amour , Manchester United –, c'était aussi une occasion de se réjouir du malheur de leurs rivaux traditionnels que sont Liverpool et City. Mais pour le football en général, un an après la tentative fortement critiquée de douze clubs européens – y compris United, City, Liverpool et le Real – de lancer une Superligue, et six mois avant une Coupe du monde encore plus controversée au Qatar, l'existence même du Fenix Trophy est venue démontrer que, même en 2022, un autre football est possible à l'échelle supranationale.

