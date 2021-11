L'envie de rêver, le droit d'y croire

Alors que les phases de groupes des compétitions européennes approchent tout doucement de leur dénouement, un constat s'impose : les clubs français, sans exception, sont plus que jamais dans le coup. Que ce soit en Ligue des champions (PSG, Lille), en Ligue Europa (OL, OM, Monaco) ou en Ligue Europa Conférence (Rennes), tous jouent le jeu. Et si Lyon est la première équipe à avoir composté son billet pour le tour suivant, il devrait prochainement être imité par d'autres. Au vu des débâcles récurrentes des années passées, on aurait tort de ne pas s'en féliciter.

Le PSG sur ses acquis, Lille au courage

C'en était presque devenu gênant. La saison dernière, au moment de clôturer la phase de groupes des Coupes d'Europe, le bilan global des clubs français faisait vraiment peur à voir. Le PSG (en C1) et Lille (en C3) avaient certes réussi à s'extirper des poules. Mais il fallait être bien peu exigeant pour s'en contenter, et trop négligent pour ne pas prêter attention aux piètres résultats des autres représentants hexagonaux. En Ligue des champions, Marseille (3 points) n'a jamais fait illusion, tandis que Rennes (1 point) a vécu un bizutage pas loin d'être traumatisant. En Ligue Europa, Nice (3 points) n'a même pas fait semblant d'essayer, quand Reims s'était fait dégager dès le 3tour préliminaire par l'ogre hongrois MOL Fehérvár (0-0, 4-1 aux TAB). On pourrait continuer à remonter le temps, on trouverait sans problème d'autres exemples de naufrages tricolores sur la scène continentale, à l'image de l'indépassable zéro pointé de l'OM en 2013. Cette année, en revanche, il n'y a pas de débâcle à déplorer. Car cette année, les émissaires de la Ligue des talents font plus que jamais honneur à leur championnat.À commencer par les deux clubs engagés en Ligue des champions, à savoir le PSG et le LOSC. Dans des registres bien différents, toutefois. Paris, c'est l'élève futé qui choisit, pour le moment, de se reposer sur ses acquis. Deuxièmes d'un groupe qui comprend aussi Manchester City, le Club Bruges et le RB Leipzig, les Parisiens sont en ballottage très favorable pour rallier les huitièmes de finale. Au fond, ce serait bien la moindre des choses, eu égard à leur effectif cinq étoiles. Mais même sans réellement convaincre - hormis face à City -, même sans survoler les débats avec autant d'insolence qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com