L'Entourloop : "On n'est pas l'équivalent stéphanois de DJ Snake au PSG"

S'il y a bien quelque chose qui fait briller Saint-Étienne ces dernières semaines à l'échelle planétaire, ce n'est pas l'ASSE, mais bien L'Entourloop. Ce mystérieux groupe stéphanois, représenté scéniquement par deux "vrai faux" papys qui répondent au nom de Sir James et King Johnny, dilue son mix de hip-hop old school et de reggae aux quatre coins du monde depuis dix piges. Rencontre avec un collectif passionné par les Verts et actuellement en studio.

"Aujourd'hui, on est soûlés de la manière dont l'ASSE est gérée, par les résultats du club, par le manque d'investissement et de stratégie, par le foot-business... Ça nous a un peu éloignés du club."

Pour la grande majorité, on est tous fans de foot et fans des Verts. On est pas mal à avoir squatté les tribunes de Geoffroy-Guichard sans être forcément de fervents abonnés. Pour nous, la passion pour le foot a débuté là, avec des souvenirs de Coupe d'Europe notamment.Il y a une remontée en D1 contre Châteauroux avec une équipe "classique". Sinon, pour des souvenirs plus anciens, il y a cet exploit de Ľubomír Moravčík contre l'OM avec une victoire 2-1 de l'ASSE en quarts de finale de la Coupe de France 1992-1993. Une époque où Joseph-Antoine Bell venait tout le temps remercier les supporters à la fin des matchs.Quand tu viens de Sainté, tu sais que c'est une ville qui transpire le foot depuis des dizaines d'années. Nous, on ne revendique pas forcément cela au sein du collectif,