L'élimination de la France est-elle mauvaise pour le moral ?

L'élimination de l'équipe de France n'impliquera pas que des conséquences sportives. Si naturellement, il s'impose de relativiser l'événement, la participation des Bleus à l'Euro au moment où le pays sortait petit à petit des restrictions sanitaires suscita un engouement et des attentes spécifiques, bien au-delà de ce que nous avions connu par le passé. Du président de la République au simple tenancier de bar, la désillusion de lundi soir oblige à repenser l'été ainsi que la rentrée de septembre.

L'économie de la pinte

Lors de son déplacement à Clairefontaine, Emmanuel Macron avait expliqué ce qu'il espérait de la sélection nationale :(...)En gros, les Bleus ne vaincront pas la Covid ni ne relanceront l'économie, mais ils peuvent nous redonner le moral ou en tout cas de quoi affronter les épreuves qui s'annoncent encore à l'horizon post-virus (si tant est que le danger se révèle effectivement conjuré). Par le passé, l'EDF avait déjà joué ce rôle. Mais a posteriori. En 1998 ou en 2018, elle pansait les plaies d'une nation divisée par les questions de société ou encore traumatisée par les attentats, en venant décrocher le Graal d'une Coupe du monde.Cette fois, il n'y aura donc pas de fin heureuse. Le retour sur Terre s'avère d'autant plus douloureux que le statut de favori posé sur leur épaules ainsi que le storytelling présidentiel leur imposaient quasiment un service minimum dans le dernier carré. Y compris Kylian Mbappé, qui a perdu son totem d'immunité. Les Français et Françaises voulaient gagner. D'abord pour eux-mêmes. Après une année de pandémie, de privations, de dépression confinée et de télétravail asphyxiant. Impossible, sinon, de comprendre que, dès les matchs de poule, les rues aient été envahies de fumis et de klaxons, surtout après un nul inespéré face au Portugal, fêté à l'instar d'une qualification en finale. Le symptôme dépassait le cadre de l'émergence d'un nouveau variant de footix.Premier thermomètre de ce besoin d'une tectonique du bonheur, les bars. Les troquets, quel que soit leur genre, s'étaient étendus à la Napoléon sur les trottoirs, avaient déployé des tentes provisoires en cas d'averses impromptues et surtout disposé des écrans partout où c'était techniquement possible. Leurs propriétaires Lire la suite de l'article sur SoFoot.com