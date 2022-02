L'Égypte se qualifie en finale de la CAN après les tirs au but !

En demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a longtemps dominé contre l'Égypte. Mais sans parvenir à marquer, ce qui a permis aux Pharaons de s'en sortir aux tirs au but pour rejoindre le Sénégal en finale grâce à leur gardien : auteur de deux arrêts durant la séance et homme du match, Gabaski a littéralement dégouté les Lions indomptables.

Cameroun 0-0 (1 TAB 3) Égypte

45 minutes, six tirs et un poteau

C'était la troisième fois. La troisième fois de suite, même, que l'Égypte devait disputer uneprolongation pour se qualifier au tour suivant dans cette Coupe d'Afrique des nations. Alors, l'habitude et l'expérience allaient-elles dominer la fatigue face à un Cameroun dominateur (voire supérieur) durant cette demi-finale stressante et quelque peu décevante en termes de spectacle ? La réponse est... oui ! Parce qu'au bout de ce duel, Gabaski a offert une place en finale à son pays ( la treizième de l'histoire des Pharaons) en stoppant deux tentatives de la part des Lions Indomptables. Monstrueux.Pour marquer, il faut cadrer. Ça, même si tous les entraîneurs de la planète le répètent à toutes les catégories de jeunes, le Cameroun semble l'avoir oublié ce jeudi soir. Car lors de la première période, les Lions indomptables se procurent de sérieuses occasions... sans, cependant, faire beaucoup travailler Gabaski. De retour de blessure et finalement titulaire (contrairement à Ashraf, ou à El-Wensh), le gardien égyptien voit en effet la domination adverse s'approcher tout près de ses filets sans qu'il n'ait à intervenir (ou presque). Dès le quart d'heure de jeu, Ngadeu-Ngadjui joue par exemple de malchance en touchant le poteau d'un coup de casque sur corner. Maladroit, le défenseur de La Gantoise offre quelques minutes plus tard un joli raté devant les cages d'un enchaînement tir du pied gauche/déviation de la jambe droite. C'est ensuite Toko Ekambi qui foire sa frappe, alors qu'Aboubakar n'est pas assez rapide pour le portier. Et en face, alors ? En face, les Pharaons ne cadrent pas davantage et se font surtout bien moins dangereux malgré quelques contre-attaques.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com