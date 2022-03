L'Égypte fait chuter le Sénégal et se rapproche du Qatar

Égypte 1-0 Sénégal

La vengeance est un plat qui se mange froid.Un mois et demi à peine depuis la finale de la CAN remportée aux tirs au but par le Sénégal face à l'Égypte et les deux équipes se retrouvaient déjà, dans le cadre des barrages pour la Coupe du monde. Et cette fois, ce sont les Pharaons qui ont pris le dessus.C'est sur un coup du sort que la bande de Carlos Queiroz prend les commandes dès les premiers instants du choc. L'ouverture d'El Sulaya atterrit dans les pieds de Salah en pleine surface. La frappe de l'attaquant de Liverpool est déviée sur sa barre par Mendy, mais le cuir rebondit sur la cuisse du malheureux Saliou Ciss, buteur contre son camp. Un but qui fait chavirer les plus de 60.000 spectateurs massés dans le stade international du Caire. Rapidement privés d'Abdou Diallo, blessés, les Lions de la Téranga peinent à se remettre la tête à l'endroit. La tête de Mohamed est directement dans les gants de Mendy (24), alors que la frappe puissante de Sadio Mané s'envole au-dessus de la barre (37).Après la pause, les champions d'Afrique essaient de monter le son, dans le sillage d'un Mané virevoltant pour faire vivre l'enfer à Gaber sur son côté. Trouvé au deuxième poteau, Diedhiou bute sur El-Shenawy (48). En face, les Égyptiens ne se privent pas pour casser régulièrement un rythme globalement peu élevé. Le dernier rempart d'El Ahly est encore décisif devant Ismaïla Sarr, tout proche de l'égalisation (79). Malgré une dernière tentative de Marmoush (87), le score n'évolue plus et c'est bien l'Égypte qui prend la main dans ce barrage.Rendez-vous mardi pour la belle à Dakar.